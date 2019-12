Enrico Mentana sbotta contro la regia | poi si accorge di essere in diretta e si scusa | “I

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 dicembre 2019) Un problema tecnico con laha fatto perdere la pazienza adche ètoi suoi collaboratori, salvo poirsi diinrsi con i telespettatori. È successo durante l’edizione serale del TgLa7 di venerdì 20 dicembre: lastava cercando di comunicare al direttore qualcosa ma lui, non capendo, ha replicato seccamente: “Se mi fai così non so cosa voglia dire!”, ha detto spazientito convinto difuorionda. Una volta resosi conto però che in realtà era insi è subitoto con il pubblico: “Ehm,te, i panettoni di questi giorni hanno rallentato i riflessi di tutti noi“, ha detto. L'articolola, poi sidiine si: “I panettoni ci hanno rallentato i riflessi” proviene da Il Fatto Quotidiano.

