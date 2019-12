Danni maltempo | crolla un albero ai Colli Aminei | rabbia dei cittadini

Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 21 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Allerta meteo critica a Napoli, le forti piogge non risparmiano. Aiun, scatenando ladei. L’evento si è registrato nel primo pomeriggio di oggi, in via Nicolardi ai. Dove un grossonon ha retto il forte vento ed è ceduto al suolo, nei pressi di numerose abitazioni. Per fortuna non ci sono feriti, ma solo qualche auto scippata dai rami. Traffico in tilt edei. Solo pochi mesi fa gli stessi alberi erano stati sottoposti ad un controllo. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco e la protezione civile. Che hanno prima tagliato poi rimosso l’che bloccava la carreggiata. L'articolounaideiproviene da Anteprima24.it.

