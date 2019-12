Vueling e American Airlines annunciano un accordo di codeshare per migliorare le connessioni in Europa (Di venerdì 20 dicembre 2019) Vueling, parte del Gruppo IAG, ha annunciato di aver siglato un nuovo accordo di codeshare – ovvero il diritto a commercializzare voli tra compagnie – con American Airlines. In questo modo, i passeggeri di American Airlines, una delle principali compagnie aeree negli Stati Uniti d’America, avranno accesso a una rete più importante di connessioni nel continente europeo. La collaborazione rafforzerà ulteriormente i servizi di Atlantic Joint Business, di cui fanno parte già parte British Airways e Iberia, società che appartengono anche al gruppo IAG. Il codeshare, già in vendita dal 16 dicembre, sarà operativo per i passeggeri a partire dal 23 gennaio, quando Vueling metterà in connessione Firenze (FLR) e Siviglia (SVQ) con le attuali rotte operate da American Airlines da New York (JFK) e Madrid (MIA). Ulteriori collegamenti con altre rotte di America Airlines saranno ...

Leggi la notizia su meteoweb.eu

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Vueling American