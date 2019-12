Ultime Notizie Roma del 20-12-2019 ore 15:10 (Di venerdì 20 dicembre 2019) Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione Francesco Vitali in studio Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con l’informazione accordo fatto nella maggioranza sulla riforma delle intercettazioni scritta dall’allora ministro Andrea Orlando e che ora verrà talmente corretta un vertice sulla giustizia ha dato anche il via libera All’avvio della prescrizione dal primo gennaio la riforma delle intercettazioni dovrebbe essere corretta già questo sabato in un consiglio dei ministri che prorogherà la partenza della delega urlando al prossimo 2 marzo soddisfatto il Ministro della Giustizia Bonafede dal 7 gennaio al lavoro non c’è sulla durata dei processi ma Italia viva attacca inutile rivederci il 7 gennaio quando la prescrizione strage entra in vigore nessuna intenzione di dare vita un partito e quattro fondatori delle sardine scrivono ...

Leggi la notizia su romadailynews

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Ultime Notizie