Puglia, confermati i rumor di Affari La Lega non dà l'ok a Fitto. Quindi... (Di venerdì 20 dicembre 2019) "Manca il nostro ok". E' questo il senso della nota con la quale la Lega ha risposto al comunicato ufficiale di Fratelli d'Italia (giudicato in Via Bellerio "abbastanza improvvido" per la sua perentorietà) che, sul tema spinoso delle candidature per le prossime elezioni regionali, ha proposto i... Segui su Affaritaliani.it

Leggi la notizia su affaritaliani

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Puglia confermati