Principe Filippo ricoverato in ospedale a Londra: ecco come sta (Di venerdì 20 dicembre 2019) A pochi giorni dal Natale, il Principe Filippo di Inghilterra, 98 anni compiuti lo scorso 10 giugno, è stato ricoverato in un ospedale di Londra. A confermare l’indiscrezione arrivata direttamente dalla BBC una nota ufficiale di Buckingham Palace, che parla di “una decisione precauzionale” dei medici. Non sono state specificate però le ragioni del ricovero, che stando a quanto riferito dal Guardian, avrebbero pianificato i dottori stessi in accordo con la Royal Family. Principe Filippo, 98 anni, ricoverato in ospedale a Londra: le sue attuali condizioni “Il duca di Edinburgo è stato trasportato da Norfolk, all’ospedale King Edward VII di Londra dove si trova in osservazione e sotto trattamento in relazione a una condizione preesistente”, scrive il giornale di Enrico Mentana Open, che ha diffuso tra i primi le notizia rimbalzata su diversi tabloid inglesi. Il ...

