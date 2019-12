I rischi dell’automazione in Cina: più robot, meno lavoratori (Di venerdì 20 dicembre 2019) Il sistema lavorativo della Cina potrebbe presto essere travolto da un terremoto. Una ricerca realizzata dall’University Institute of Quality Development Strategy di Wuhan ha evidenziato come il 5% della forza lavoro cinese corra il rischio di essere sostituita da macchinari e robot vari da qui al 2025. In altre parole, numerose occupazioni evaporeranno nel nulla, e al tempo stesso aumenterà la pressione sul mercato del lavoro. Un bel problema per il Paese più popoloso al mondo, che conta quasi 1,4 miliardi di persone. In ogni caso, il lavoro accademico citato è stato condotto prendendo in esame circa 2mila aziende cinesi. Ebbene, sottolinea anche il South China Morning Post, la percentuale di lavoratori impiegati in aziende che utilizzavano la robotica è schizzata dal 12% del 2008 al 37% del 2017. Cosa significa tutto questo? Due cose. La prima è che, conti alla mano, un lavoratore con ...

