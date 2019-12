Elodie non stop: l’intimo, la voglia di osare e le lacrime alla Scala (Di venerdì 20 dicembre 2019) Elodie Di Patrizi senza freni: l’intimo, la voglia di osare e il pianto alla Prima della Scala di Milano. L’intervista della fidanzata di Marracash Elodie Di Patrizi senza freni: la cantante, che sta vivendo un’intensa storia d’amore con il ‘collega’ Marracash, si è confidata al settimanale Gente. Una lunga chiacchierata in cui ha raccontato della … L'articolo Elodie non stop: l’intimo, la voglia di osare e le lacrime alla Scala proviene da Gossip e Tv.

Leggi la notizia su gossipetv

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Elodie non