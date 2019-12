Ecco i vincitori di Sanremo Giovani | saranno all' Ariston con i big

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Paolo Giordano Chi sono i cinquediche accederanno al Festival di febbraio nella categoria Nuove Proposte dopo la finale condotta da Amadeus su Rai1 DaIl primo a vincere è stato Leo Gassmann, che ha battuto Thomas. Poi tutti gli altri si sono giocati, in diretta su Raiuno, il posto al Festival tra i. In totale otto, che con i 22 Big disegneranno la parte musicale di. Insomma giovedì 19 dicembre Amadeus ha fatto il suo primo passo ufficiale nella edizione numero 70 dello show musicaltelevisivo più seguito dagli italiani. Di fronte a lui, nella piccola sala del teatro del Casino di, la cosiddetta “giuria televisiva” composta da Piero Chiambretti, Pippo Baudo, Antonella Clerici, Carlo Conti e Gigi D’Alessio. Per tutta la sera i loro giudizi si sono confrontati con quelli della commissione artistica, della giuria ...

