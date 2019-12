Bimbo precipitato a Milano | indagate due insegnanti e una bidella

Leggi la notizia su viagginews

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Svolta nelle indagini sulla morte del piccolo Leonardo,di 6 annia scuola, sotto indagine dueed una. Lo scorso 18 ottobre il piccolo Leonardo èa scuola per la tromba delle scale. La caduta ha causato ferite tanto gravi da causarne la morte quattro giorni dopo in ospedale. In … L'articoloduee unaè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

