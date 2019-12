Barbara d’Urso e Iva Zanicchi: parole su Malgioglio e parere sugli haters (Di venerdì 20 dicembre 2019) Barbara d’Urso e Iva Zanicchi insieme a Pomeriggio 5: il rapporto con Cristiano Malgioglio e il parere sugli haters Oggi è andata in onda l’ultima puntata di Pomeriggio 5 per questo 2019! E Barbara d’Urso ha ospitato in studio Iva Zanicchi, una delle voci più grandi della storia della musica italiana. La cantante, che ultimamente … L'articolo Barbara d’Urso e Iva Zanicchi: parole su Malgioglio e parere sugli haters proviene da Gossip e Tv.

Leggi la notizia su gossipetv

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Barbara d’Urso