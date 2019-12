Sindrome del Grinch Cos’è davvero?

Leggi la notizia su bigodino

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Le luci di Natale, lo scambio dei regali, sorrisi e abbracci come se piovesse e lunghe tavolate di parenti e amici che ripetono “anche a te e famiglia”. Se tutto questo vi fa venire l’orticaria al solo pensiero mettetevi comodi perché forse quello che state per leggere non vi piacerà: siete stati colpiti dalladel. Scopriamoe come superarla. Ladelesiste: lo conferma la scienza Ladel, il nome del noto personaggio di fantasia diventato celebre per il film di Ron Howard esiste, lo dimostra uno studio condotto dall’università di Copenaghen pubblicato nel 2015 sul Birtish Medical Journal. La ricerca è stata condotta su un campione di 20 persone, sono stati scelti 10 soggetti che ogni anno celebrano il Natale ed altri 10 che invece non hanno una tradizione natalizia. I partecipanti sono stati sottoposti alla visione ...

