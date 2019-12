Sampdoria, si sogna un grande ritorno! Ferrero non chiude le porte: “le cose non si dicono ma si fanno…” (Di giovedì 19 dicembre 2019) “Con Antonio ci siamo dati appuntamento a giugno. Cassano è il mio amore da sempre, è una testa matta ma anche una persona intelligente che conosce il calcio. E’ un po’ prematuro parlarne, le cose non si dicono ma si fanno”. E’ praticamente un’apertura, ufficiale. Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, ai microfoni di Sky, apre ad un possibile ritorno dell’ex talento di Bari a Genova. Dopo le due distaccate parentesi da calciatore, ‘Fantantonio’ potrebbe tornare in blucerchiato da direttore sportivo, visto che ha appena passato il corso a Coverciano.L'articolo Sampdoria, si sogna un grande ritorno! Ferrero non chiude le porte: “le cose non si dicono ma si fanno…” CalcioWeb.

