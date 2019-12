Leggi la notizia su notizie

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Un uomo di 35 anni di Bellizzi nell’avellinese (Campania) è stato condannato a 3 anni e 4 mesi di reclusione per maltrattamenti e lesioni personali. Da quanto si apprende, l’imputato avrebbe rotto lae ladellaperchéun. Dopo l’arresto dello scorso ottobre, avvenuto in seguitodenuncia della donna, il gup del Tribunale di Salerno ha emesso la sentenza di condanna. Dopo essere stato arrestato, però, il 35enne aveva promesso vendetta.Lo scorso ottobre un uomo di 35 anni era stato arrestato in flagranza a seguito della violenza contro sua. L’uomo aveva avuto due figlie femmine insiemedonna, ma avrebbe voluto un maschietto. Arrabbiato con laavrebbe deciso dirle unae la. Poi, all’arrivo dei carabinieri pronti ad arrestarlo ...

notizieit : Rompe costola e mandibola alla moglie: voleva un figlio maschio - salernotoday : Rompe costola e mandibola alla moglie, voleva un figlio maschio: condannato 35enne -