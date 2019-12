LIVE Fenerbahce Istanbul-Civitanova in DIRETTA | 13-6 | Lube in controllo

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 19 dicembre 2019)CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY 2019 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21-13 Che parallele di Juantorena! 20-12 Ter Maat attacca fuori, non c’è storia. 18-11 ACEEEEEEEEEEEEEEEE! LEEEEEEEEEEEAL. 17-11 Fallo in ricostruizone del, punto per. 16-11 MUROOOOOO! Bieniek solitario su Rossard! 15-11 Leal murato da posto 4, deve ancora entrare in partita. 15-10 Rychlicki serve in rete. 15-9 Leon sfonda il muro avversario,è padrona del campo. 14-8 Simon ricambia il favore dai nove metri. 14-7 In rete il servizio di Hidalgo. 13-6 ACEEEEEEEEEEEEEE! Juantorenaaaaaaaaa! 12-6 Juantorenaaaa! Sassata al servizio, free-ball a disposizione e la concretizza dalla seconda linea. 10-6 Murato il pallonetto di Leal dalla seconda linea. 9-5 Primo tempo fulmineo di Batur. 9-4 Staffilata di Leal,costretto al ...

