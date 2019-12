Grave incidente d’auto per Lapo Elkann

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Dramma 10 giorni fa pera causa di unaccaduto a Tel Aviv, in Israele. Come riportato dal Corriere della Sera, il rampollo di casa Agnelli sarebbe arrivato in ospedale in gravi condizioni. Le condizioni distava tornando a Tel Aviv dopo una visita a Gerusalemme poi, intorno alle 19, l’. Subito dopo il suo, è stato ricoverato in codice rosso privo di sensi all’Assuta Hospital di Tel Aviv, dove è rimasto diversi giorni.si trova ora in una clinica svizzera e le sue condizioni sono migliorate: “Voglio ringraziare Dio, e poi i medici israeliani e quelli europei“, ha detto. Le prime parole diA riporta le parole dell’imprenditore è il Corriere della Sera: “Voglio pregare per i ragazzi giovani che ho visto morire in Israele accanto a me nei letti delle emergenze dell’ospedale, gli amici che mi ...

