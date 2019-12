Aggredisce la compagna e le stacca l' orecchio a morsi

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Federico Garau La vittima, che in passato aveva già denunciato per stalking il violento compagno, decise di riallacciare la relazione con lui. Durante l'ennesimo litigio, il violento attacco: in preda alla furia, l'uomo le staccò un pezzo dicon un morso È stato condannato il 32enne di Gubbio (Perugia), che nel novembre del 2018 aggredì la fidanzata, arrivando arle un. Arrestato dai carabinieri in seguito alla denuncia della giovane, il violento soggetto dovrà ora scontare una pena di 4 anni di reclusione. I fatti contestati, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, si sono verificati durante la serata del 24 novembre 2018, all'interno di un locale di Cattolica (Rimini). La terribile violenza era arrivata a conclusione di una storia instabile e complicata fin dal principio. I due si erano lasciati una prima volta proprio a causa dei ...

