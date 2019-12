Manovra | in arrivo aumenti di stipendio per i dipendenti ministeriali

Leggi la notizia su notizie

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Il governo ha stanziato nellaeconomica una cifra di 80 milioni di euro per rendere più simili le indennità di amministrazione dei, ora molto diverse fra loro, tramite un aumento dia chi percepisce quella più bassa. Con quella somma si andrà a colmare una lacuna con l’obiettivo di eliminare del tutto le disparità di trattamento.Stando alla situazione attuale, chi lavora al Ministero della giustizia può infatti beneficiare di un’indennità di funzione di 340 euro al mese in più in busta paga. Il funzionario di stesso livello impiegato, per esempio, al Ministero del lavoro oppure della Difesa ha diritto invece alla sola somma di 187 euro. Dal 2021 il governo renderà definitiva l’armonizzazione delle varie posizioni con la cifra stanziata nelladi bilancio. Questa non sarà sufficiente ...

