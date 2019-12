L’app gemella su Huawei e Honor non solo per WhatsApp? Punto e prospettive a fine 2019

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Alzi la mano chi, in questo, ha imparato a conoscere la funzione appsu un suo smartphone. Per chi non lo sapesse si tratta di quella funzione che permette di avere uno strumento social come(ad esempio) sdoppiato sul proprio telefono, perché abbinato ad esempio a due numeri di telefono diversi. Non tutti sanno quale sia il reale supporto di tanti strumenti per questa feature: giusto dunque fare ildella situazione sull'opzione e su quelle che possono essere le suefuture ad inizio 2020. L'appsu, in effetti al momento, è utilizzata maggiormente per avere due accountsullo stesso telefono. Una icona un po' diversa e segnalata sul display del telefono ci indica quale sia l'account dell'app di messaggistica principale e diciamo così, quello secondario. Allo stesso tempo, tuttavia, dobbiamo dire che già da ...

