Leggi la notizia su agi

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) “Banca d'Italia? Non ci sono santuari intoccabili, ognuno deve farsi carico delle proprie responsabilità". Così dice Teresa Bellano, ministra di Italia Viva, in un'intervista a La Stampa. La titolare delle per le Politiche agricole si rivolge poi al suo collega dell'Economia: “A Gualtieri chiedo, come si fa a chiamare banca di investimento una banca retail con centinaia di sportelli? Questa misura è un salvataggio. Chiamiamolo col suo nome senza”. Secondo, “chi ha sbagliato deve rispondere degli errori”, ma poi la ministra aggiunge un domanda: “Io avevo posto una questione non accolta: si può permettere che la Popolare di Bari e la Popolare di Sondrio non si trasformino in spa come prevede una legge del 2015?” E si risponde: “Non farlo ha significato evitare il ricambio reale ai vertici di quella banca e una grande opacità nella sua gestione”. Punto. ...

fisco24_info : La Bellanova: ?“A Gualtieri dico: niente ipocrisie questo è un salvataggio”: “Banca d'Italia? Non ci sono santuar… - MammaNunmat64 : RT @LaStampa: Il ministro di Italia Viva: “A Gualtieri dico: niente ipocrisie questo è un salvataggio”. - LaStampa : Il ministro di Italia Viva: “A Gualtieri dico: niente ipocrisie questo è un salvataggio”. -