Il regolatore dei domini internet vuole trasparenza sulla vendita di org

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) La scelta presa dallaSociety (Isoc) di vendere il Public Interest Registry e ilo .org, tradizionalmente utilizzato dalle organizzazioni no profit, a Ethos Capital, una società con scopi di lucro, ha sorpreso un po’ tutti. Oltre alle ong e alle onlus, tra gli organismi sorpresi dalla comprac’è anche l’Corporation for Assigned Names and Numbers (Icann), l’organizzazione che sovrintende idi alto livello die che ammette di trovarsi “a disagio” davanti alla scarsadell’accordo per ladelo .org. Raggiunto da The Verge, Göran Marby, presidente e amministratore delegato di Icann ha dichiarato che “l ruolo dell’ente è quello di garantire che ilo di primo livello .org rimanga sicuro, affidabile e stabile sotto la proposta acquisizione del Pir da parte di Ethos Capital”. A inizio dicembre 281 ...

