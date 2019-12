Dopo “Ognuno è perfetto” Gabriele Di Bello è una celebrità Ma ecco dove lo abbiamo

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Una bella storia quella che vi stiamo per raccontare: una vicenda che prima è di sport, poi di tv. Il protagonista della nostra storia si chiamaDi: è lui che interpreterà Rick, il principale attore della fiction Rai. Originario di Tivoli,è approdato in tv dal mondo dello sport e della danza: nel 2019 ha rappresentato l’Italia alle Special Olympics di Abu Dhabi,ha portato casa un’importante medaglia di bronzo. Il 25enne è anche campione di nuoto, con particolare abilità nei 50 metri stile libero e nei 50 delfino; è un bravissimo ballerino di hip hop ed è un abile giocatore di bowling. Nella fiction Rai di tre episodi in onda su Rai1 il 16, il 17 e il 23 dicembre a partire dalle ore 21:25, Diinterpreta il protagonista Rick, un ragazzo con la Sindrome di Down che è alla ricerca di un lavoro che possa permetterei di vivere ...

Alessan13775500 : @savernar Buongiorno Saverio ?? Ognuno di noi ha una casa che ha costruito da solo dopo un lungo cammino Io la chia… - camerardente : onestamente dopo un po' perdo anche io interesse. lo capisco che ognuno ha la propria vita ma stare lì ad aspettare… - _RoteFuchs : @aedan83 Dopo ognuno a casa propria eh -