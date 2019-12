Ultima puntata di Oltre la Soglia su Canale5 | addio a Tosca e ai suoi pazienti? Trama 17

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di martedì 17 dicembre 2019) L'diladiràalla dottoressa Navarro e aigiovani? Si conclude stasera la serie tv con Gabriella Pession e Giorgio Marchesi, che nell'arco di poche settimane ha saputo conquistare il cuore degli utenti sui social. Un epilogo amaro che pare non avrà seguito. Infatti, a causa dei bassi ascolti,laha subito diversi cambi di programmazione, fino ad essere rilegata in seconda serata per l'. Stasera, mercoledì 17 dicembre,manderà in onda la conclusione della fiction Mediaset che sicuramente meritava molto di più di un simile trattamento. Andiamo alle anticipazioni. Ora che Di Muro ha scoperto la verità,sa che deve affrontarlo e non sarà per niente facile. Tuttavia questo è l’unico modo per capire se il loro legame è forte abbastanza. Intanto, Agosti si troverà al centro di numerose svolte: da una ...

