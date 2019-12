Pepa si è spenta: addio alla cagnolina che aveva salvato un neonato a Rosolina (Di martedì 17 dicembre 2019) Pepa non ce l’ha fatta. È morta la cagnolina che ad aprile scorso aveva salvato la vita di Giorgio, un neonato che era stato abbandonato alla nascita dalla sua mamma nei pressi dell’obitorio del cimitero della città. Proprio grazie al suo intervento, quel piccolo bambino era riuscito a sopravvivere. La cucciola che aveva salvato il piccolo Giorgio non ce l’ha fatta. Si sapeva da tempo che era malata di cancro. Ed era partita per lei una gara di solidarietà per poterla salvare. Proprio come lei aveva salvato il neonato abbandonato vicino all’obitorio del cimitero di Rosolina, così in molti si sono dati da fare per raccogliere fondi per aiutare i proprietari a pagarle le cure. La figlia della proprietaria, però, tramite i social network ha dato a tutti una triste notizia. ...

Leggi la notizia su bigodino

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Pepa spenta