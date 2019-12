Nocera Inferiore | studenti attori al Liceo Classico Vico

Leggi la notizia su anteprima24

(Di martedì 17 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto(Sa) – Per il quinto anno consecutivo ilG.B.con il suo laboratorio artistico-teatrale mette in scena uno spettacolo teatrale tratto da un testo di Euripide. Senza mezzi scenografici, senza un palcoscenico sul quale esercitarsi con le proprie forze, glied i docenti mettono in gioco proposte e competenze affinchè si mescolino storia, mitologia, mondo e teatro. Quest’anno viene rappresentata una tragedia che può essere definita contemporanea, un futuro remoto. L’universalità del messaggio greco, sempre attuale, può essere riassunto con il grido di Euripide “Chi è saggio deve fuggire la guerra”, messaggio accolto dai ragazzi. Le registe dello spettacolo sono Vincenzina Arcangelo, Enrica D’Elia, Barbara Senatore. La Dirigente Scolastica Teresa De Caprio. Giovedì 19 dicembre due spettacoli uno alle ...

