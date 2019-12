Napoli | Fedele attacca | “Fallimento di De Laurentiis | Ancelotti e Giuntoli Hanno buttato

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di martedì 17 dicembre 2019)show: le sue parole Nel corso della trasmissione Il bello del calcio, in onda su Canale 21, il noto giornalista Enricoha rilasciato alcune dichiarazioni. “Operazioni di mercato da fare a Gennaio? Un regista, ma su questo non ci piove. Poi ci vuole un terzino sinistro, soprattutto viste le condizioni precarie di Ghoulam. Dobbiamo finirla con i proclami elettorali, questo è il capolinea di un progetto e la fine di un ciclo. Gattuso fra sei mesi andrà via, proverà ad aggiustare le cose con la cattiveria, anche se nel secondo tempo di sabato è stato il peggiore in campo con le sue mosse. Questo è il fallimento di tre persone: De, è il fallimento di un progetto“. Fonte Spazio. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI Sacchi: ”Sarri aaveva fatto un capolavoro che in pochi di noi ha capito a pieno” Sabatini: ...

