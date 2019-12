Le immagini più belle del 2019 secondo Science | dai ghiacciai della Groenlandia alle lune

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di martedì 17 dicembre 2019) La rivistaha selezionato lescientifiche piùdel: la gria comprende scatti che ritraggono iminacciati dallo scioglimento, una delledi Saturno, e persino le proteste dei giovani universitari di Hong Kong.ha riservato un posto nella gry a un enorme ciclone sull’Oceano Pacifico, catturato dal fotografo e pilota Santiago Borja. Un ingegnere dell’Esercito degli Stati Uniti è ritratto mentre scruta attraverso un lucernario che si è aperto nelo Helheim in. Mozzafiato la fotoluna Dafne tra gli anelli di Saturno, fotografatasonda Cassini. Rimanendo in tema astronomia, la Via Lattea che brilla sulle antenne del telescopio Australian Square Kilometre Array Pathfinder.L'articolo Lepiùdel, dai...

JuventusTV : ?? Da bordocampo ?? Guarda le immagini più belle di #JuveUdinese da una posizione privilegiata ?? On demand, qui ??… - GiuseppeConteIT : Non dimentichiamo le 17 vittime della strage di #PiazzaFontana. Sono passati 50 anni, ma quelle immagini continuano… - nzingaretti : Bellissime le immagini che arrivano da Milano della manifestazione di solidarietà per Liliana Segre con più di 600… -