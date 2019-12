Intossicazione al pranzo di Natale | un morto e decine di ricoverati

Leggi la notizia su notizie

(Di martedì 17 dicembre 2019) È di undiper sospettail bilancio deldiorganizzato dall’amministrazione comune di Ripi. Il comune si è affidato ad un servizio di catering ma qualcosa sembra non essere andato per il verso giusto: nella giornata di lunedì sono iniziati i malori. Un uomo di 87 anni è deceduto edi persone sono state ricoverate a Frosinone per una sospettaaldiUn uomo di 87 anni èdi persone sono finite in ospedale per sospettaalimentare. Tutti aveva partecipato domenica aldiorganizzato dall’amministrazione comunale di Ripi, un comune della Ciociaria. Carabinieri e Asl hanno avviato un’indagine in merito mentre sono state rese note le generalità della vittima: si tratta di Sossio Celli, pensionato molto conosciuto in paese. I ...

valteroma : A #Ripi dopo pranzo di Natale organizzato dal Comune un anziano morto e altri decine in ospedale per intossicazione… - infoitinterno : Pranzo di Natale degli anziani si trasforma in tragedia: sospetta intossicazione, un morto - infoitinterno : Sospetta intossicazione al pranzo sociale degli anziani, un morto e diversi malori -