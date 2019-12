Iene | Filippo Roma e Fabrizio Arioli trattenuti da 2 ore nell’ambasciata della Costa

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 dicembre 2019) Una troupe delleè stata trattenuta mentre faceva un serviziod’Avorio, che si trova in via Guglielmo Saliceto a. Secondo quanto si apprende,e l’operatorevengono tenuti all’internosede diplomatica e non vengono fatti uscire. All’esterno sono arrivate due volantipolizia ma agli agenti non vpermesso di entrare. Le, già da ieri, stanno facendo il giro delle ambasciate per un’inchiesta sulla tassa rifiuti non pagata. “Cinque uominisicurezza – ha raccontatoall’AdnKronos – ci hanno bloccato”. Una ricostruzione si legge sul sito delle, si spiega, stavano cercando di intervistare l’ambasciatore ivoriano per chiedergli di un presunto mancato pagamentoTari, la tassa sui rifiuti. Da quel momento “la sicurezza dell’ambasciata ...

redazioneiene : +++CI SONO 4 VOLANTI DEI CARABINIERI E 2 DELLA POLIZIA FUORI DALL’AMBASCIATA DELLA COSTA D’AVORIO DOVE SONO TRATTEN… - redazioneiene : +++ SIAMO RIUSCITI A PARLARCI AL TELEFONO, MA ORA NON CI RISPONDONO PIU'. VI TERREMO AGGIORNATI SUGLI SVILUPPI +++ - redazioneiene : +++ DUE CARABINIERI SONO ENTRATI IN AMBASCIATA ALLE ORE 14 +++ -