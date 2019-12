Gian Marco Centinaio | lo sfogo ad Agorà contro i 5 Stelle | Prima ci mandavano a

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 17 dicembre 2019), ospite ad, non le manda di certo a dire ai suoi ex alleati Cinque: "I grillini quando ci vedevano da fuori dicevano che non lavoravamo, che eravamo degli infami, che dovevamo andare a fa... ora sono in Parlamento e si rendono conto del lavoro quotidiano che si fa.

NicolaPorro : . @gian_serino qui ci parla del 'filo rosso' che unisce Gad Lerner, Marco Damilano e Michela Murgia, i “tre moschet… - La7tv : #lariachetira Gian Marco Centinaio(Lega): 'Questo weekend a Bologna i rappresentanti della sinistra si sono messi d… - LegaSalvini : TV > Rai 3 | Gian Marco Centinaio, Senatore Lega - Salvini Premier > MARTEDÌ 17 DICEMBRE | ore 08:00 | 'Agorà' | Ha… -