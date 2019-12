Gessica Notaro si è operata | “Operazione ok | ecco il mio occhio”

Leggi la notizia su inews24

(Di martedì 17 dicembre 2019) Nuovo intervento chirurgico per. La donna romagnola, sfregiata con l’acido dall’ex fidanzato nel 2017, questa volta si è sottoposta a un’operazione per provare a recuperare la vista anche dall’altro occhio.si è. Dopo l’annuncio di ieri, dove la donna sfregiata dall’acido raccontava dell’intervento per provare a recuperare l’altro occhio, oggi … L'articolosi è: “Operazione ok,il mio occhio” proviene da www.inews24.it.

