Decreto Taranto | sgravi per chi assume i lavoratori dell' ex Ilva e riconversione

(Di martedì 17 dicembre 2019) Da un fondo da 50 milioni per iexal 100% per chirà gli esuberi del polo siderurgico, anche all’esito di nuovi accordi a partire da gennaio 2020. È di 21 articoli la bozza del, che l’ANSA ha visionato, che prevede la “produttiva”a città, un nuovo Sito di interesse nazionale che comprenda anche l’area di Statte e un nuovo commissario per la bonifica. Tra le misure anche la protezione dei cetacei e screening gratuiti, esenti anche dal ticket, per la diagnosi precoce di malattie legate all’inquinamentoIl pacchetto di misure per quello che è stato definito il ‘Cantiere’ è ancora in fase di valutazione tecnica e politica, e non è detto che il varo delarrivi già questa settimana, anche se l’intento del ...

