Antonino Chef Academy | il vincitore è

(Di martedì 17 dicembre 2019) La finale si apre con Cannavacciuolo ripercorre il viaggio dei ragazzi nell'Accademia, sottolineandone i miglioramenti, là dove ci sono stati. E c'è chi è cresciuto un po' in più: lo sguardo di Simone esul lavoro fatto dai concorrenti è stato scientifico. Ne va della Brigata di Villa Crespi.Cannavacciuolo presenta ai ragazzi il suo piatto Quaglia, Scampo e salsa Yakitori, entrato in carta nel 2003 e premiato nello stesso anno dal Gambero Rosso. Negli anni tante sfumature sono cambiate, ma è ancora in carta. Ogni concorrente deve fare una propria versione del questo piatto. Dopo l'assaggio, che non ha dato molti indizi per capire chi davvero sia destinato a uscire, c'è la valutazione delloe di Simone, visto che tutti hanno fatto errori. Continuano Bartolini, Liu e Marzullo. Eliminato Petito, troppo confuso. "Fai sempre e solo parlare i tuoi piatti, con i quali hai ...

