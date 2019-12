Anticipazioni Uomini e donne trono over | Tina Cipollari consola il pianto di Gemma Galgani

Leggi la notizia su tvzap.kataweb

(Di martedì 17 dicembre 2019) Questa voltasembra pronta ad aprire gli occhi. I dubbi sulla buona fede di Juan Luis si fanno sempre più forti e le segnalazioni sull’uomo lo rendono difficilmente difendibile. Lunedì 16 dicembre si sono registrate le nuove puntate deldi, ecco che cosa è accaduto. La notte die Juan Luis A fornire leè il sito Ilvicolodellenews.it. In settimana si viene a sapere che il cavaliere ha raggiunto la dama a Torino e hanno dormito insieme, però sotto le coperte non è successo nula, e anzi lui si sarebbe perfino addormentato, mentresarebbe rimasta sveglia fino all’alba a chiedersi come mai non si arrivi mai al dunque. Le segnalazioni su Juan Luis In studio Armando continua come la volta scorsa a dargli del falso, e porta a Gianni ei messaggi che Juan Luis avrebbe scambiato con sua sorella. Da questi si evince ...

