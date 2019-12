Ue con le mani legate su Popolare di Bari

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di lunedì 16 dicembre 2019) “Prendiamo nota dell’adozione del decreto, siamo in contatto con l’Italia e restiamo pronti a discutere la disponibilità e le condizioni degli strumenti disponibili nell’ambito delle norme Ue”. Nel consueto briefing a Palazzo Beerlaymont, la portavoce della commissaria europea alla Concorrenza, Margrethe Vestager, non si sbilancia sul salvataggio della Bancadi. Ma, dopo il caso Tercas 4 anni fa, stavolta l’Unione europea ha le: e questo fornisce a Roma una discreta speranza di riuscire a passare il test di Bruxelles sul salvataggio delladi.Perché sull’acquisizione di Tercas, piccola banca di Teramo, da parte delladi, nel 2014, la Commissione europea ha avuto torto. Almeno di fronte alla Corte europea di giustizia che lo scorso marzo ha accolto il ricorso italiano: non fu ...

