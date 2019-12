Thor | Love and Thunder | Taika Waititi | Il film sarà più grande e coraggioso!

Leggi la notizia su movieplayer

(Di lunedì 16 dicembre 2019)andil prossimo sequel della Marvel eha parlato dell'atmosfera del cinecomic della Marvel.andriporteràsul set dei cinecomic della Marvel e ilmaker ha regalato qualche anticipazione riguardante il progetto in fase di sviluppo e le cui riprese inizieranno prossimamente. Parlando del sequel ilmaker ha dichiarato: "più, coraggioso e luminoso"., commentando cosa accadrà inand, ha aggiunto: "Gli spettatori devono attendersi delle cose folli nel". Il regista ha sottolineato: "Il prossimodiche sto realizzando, in pratica, ci permette di lanciarci di nuovo in questoall'insegna dell'avventura. Ed è quello che ho amato realmente nel ...

