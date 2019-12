Terapia genica per gli occhi | primi 2 bimbi curati a Napoli

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di martedì 17 dicembre 2019) Un trattamento innovativo per restituire la speranza ai bambini affetti da una forma particolare di distrofia retinica ereditaria che li rende ipovedenti dalla nascita è stato utilizzato per la prima volta in Italia su due piccoli pazienti nella Clinica Oculistica dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. I risultati ottenuti sono stati presentati questa mattina a, proprio tra le mura dell’ateneo, dalla direttrice della Clinica Oculistica, Francesca Simonelli. “Questi – ha spiegato – sono idue bambini affetti da distrofia retinica ereditaria causata da mutazioni bialleliche in un gene denominato RPE65 che vengono trattati in Italia con la nuovaLuxturna* (voretigene neparvovec), che fornisce una copia funzionante di questo gene ed è in grado, attraverso una singola somministrazione, di migliorare la capacità ...

NicolaMorra63 : Prima terapia genica in Italia: due bambini ipovedenti recuperano la vista. Questa è la medicina che dobbiamo finan… - GiuliaGrilloM5S : Complimenti ai #medici del Centro Malattie Oculari Rare di #Napoli che hanno eseguito la prima terapia genica in It… - Agenzia_Ansa : Una terapia genica restituisce la vista a due bimbi #ANSA #ANSASalute -