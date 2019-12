Shock in Francia | calciatore accusato di stupro | tutti i dettagli della vicenda

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Baptiste Valette, portiere del Nancy, club militante in Ligue 2, èdi aver stuprato una giovane donna sabato sera dopo aver lasciato una discoteca. Lo rende noto il procuratore Francois Perain. Il giocatore è stato incriminato per “di persona in stato di ubriachezza” ed è stato “posto sotto controllo giudiziario”. Valette “ha ammesso di aver avuto rapporti sessuali con la denunciante” ma ha affermato che era “consenziente”, ha aggiunto il magistrato. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articoloindiCalcioWeb.

