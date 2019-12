Ricariche in un lampo con il Huawei P40 | supporto 65 W?

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di lunedì 16 dicembre 2019) IlP40 promette ancora una volta bene. Le ultime novità sul prossimo top di gamma condivise sul social network Weibo riguardano l'aspetto batteria e più propriamente la velocità di ricarica del telefono. Il successore delP30, sotto questo aspetto, promette di essere più che veloce nella procedura di ricarica appunto, ancora di più di quanto recenti anticipazioni avevano stabilito. In un approfondimento di soli pochi giorni fa sulle nostre pagine avevamo parlato diP40 e di come il telefono fosse pronto a supportare una ricarica da 50 W con la promessa di un ciclo completo in soli 45 minuti. L'anticipazione odierna va ben oltre questa prima indiscrezione ed ecco che sull'alter ego Weibo cinese del Twitter nostrano è stata diramata una foto che mostra appunto un caricatore a 65 W. Per ilP40 dobbiamo dunque aspettarci tempi di ricarica totali ancora ...

OptiMagazine : Ricariche in un lampo con il #HuaweiP40, supporto 65 W? - AppleNews_it : RT @pcexpander: Da Xiaomi il caricabatterie wireless per ricariche lampo che arriva fino a 20W di potenza - pcexpander : Da Xiaomi il caricabatterie wireless per ricariche lampo che arriva fino a 20W di potenza -