Red Ronnie inchioda le sardine | Siamo noi ad essere stati invasi Salvini combatte

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Novella Toloni Il conduttore musicale, fondatore del mitico "Roxy bar", si schiera contro chi intona ritornelli come slogan politici senza pensare al senso delle parole "In Italiaabituati a intonare i ritornelli senza pensare", Redè un fiume in piena nell'intervista rilasciata al quotidiano "La Verità", dove ha sottolineato come il ruolo della musica nella politica sia sempre più distorto. Il conduttore e critico musicale, creatore del mitico "Roxy Bar", non si è risparmiato, parlando apertamente del movimento dellee dell'attuale fase politica che il nostro Paese sta vivendo, invitando tutti a riflettere bene prima di intonare motivetti e ritornelli. “Abbiamo il dovere di comprendere i testi che cantiamo - ha spiegato Rednell'intervista -. Non ha senso cantare Bella ciao per contestare Matteo. Il testo recita: "Una mattina mi son ...

