“Odio l’estate” | Aldo | Giovanni | Giacomo e una convivenza forzata

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Roma 16 dic. (askanews) – Arriverà il 30 gennaio nei cinema il nuovo film di, “Odio l’estate”, diretto da Massimo Venier, con Lucia Mascino, Carlotta Natoli, Maria Di Base, Roberto Citran, Michele Placido, la partecipazione straordinaria di Massimo Ranieri e le musiche di Brunori Sas.partono per le vacanze estive, non si conoscono e non potrebbero avere delle famiglie e delle vite più diverse: il precisetto organizzatissimo ma con un’attività in proprio fallimentare, il medico di successo alle prese con un figlio in piena crisi preadolescenziale, l’ipocondriaco nullafacente con la passione per Massimo Ranieri. Tre vite lontanissime che si incontrano accidentalmente in una piccola isola della costa italiana: stessa spiaggia, stesso mare, ma soprattutto stessa casa in affitto. Lo scontro è inevitabile ...

