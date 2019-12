Nantes-Conegliano: programma, orari e tv Champions League volley femminile 2020 (Di lunedì 16 dicembre 2019) Dopo la vittoria nella Coppa del Mondo per club e la sconfitta in campionato, Conegliano è pronta a rituffarsi nella Champions League. Le Pantere, martedì 17 dicembre alle ore 19.30, sfideranno in trasferta il Nantes attualmente al comando del girone con 6 punti con una sola lunghezza di vantaggio su Paola Egonu e compagne, ricordiamo che ottengono il pass per i quarti le vincitrici dei cinque raggruppamenti e le tre migliori seconde. Grande attesa anche per quanto potranno fare in attacco Paola Egonu, grande protagonista della stagione e del trionfo iridato, Miriam Sylla, Kimberly Hill, Raphaela Folie e Robin De Kuijf azionate dalla sapiente regia di Joanna Wolosz e potendo contare sui salvataggi di Monica De Gennaro. Con DAZN segui Nantes-Conegliano IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND Le francesi sono una squadra di buonissimo livello come testimoniano le due vittorie ottenute in ...

Leggi la notizia su oasport

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Nantes Conegliano