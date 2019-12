Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Almenoin unavvenuto aldel, secondo quanto riferito dall’applicazioneche raccoglie e diffonde i messaggi di aiuto lanciati dalle persone a bordo delle imbarcazioni in avaria nel Mediterraneo. Nel tweet diffuso dal profilo dell’ong si legge che le informazioni arrivano dal centro soccorsi di Rabat che conferma quanto accaduto, specificando che altre 63 persone sono state portate in salvo: “Siamo distrutti e speriamo che altri sopravvissuti vengano trovati”, si legge nel post dell’ong che poche ore prima aveva detto di aver ricevuto l’allarme da una barca con a bordo 90 persone, tra cui donne e bambini, aldi Nador, e di aver avvertito le autorità die Spagna. L'articoloin unaldel: “A bordo ci sono ...

TutteLeNotizie : Migranti, sette morti e venti dispersi in un naufragio al largo del Marocco. Alarm Phone… - fattoquotidiano : Migranti, sette morti e venti dispersi in un naufragio al largo del Marocco. Alarm Phone: “A bordo ci sono anche do… - Noovyis : (Migranti, sette morti e venti dispersi in un naufragio al largo del Marocco. Alarm Phone: “A bordo ci sono anche d… -