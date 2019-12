Massimo Boldi difende Checco Zalone | ​ La sua canzone non è razzista

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Novella Toloni L'attore, intervistato da "Libero", ha confermato che nel 2020 tornerà nelle sale con "Vacanze di Natale" insieme a Christian De Sica, ma ha anche difeso il collegadalle critiche per il suo nuovo film Niente matrimonio in vista per, ma tanto cinema fatto e parlato e anche qualche fuori programma. L'attore ha rilasciato una lunga intervista a Libero dove ha spaziato dal cinema alla politica, senza dimenticare il ritrovato sodalizio con l'amico De Sica: "Io e Christian siamo come Jerry Lewis e Dean Martin. Perfettamente compatibili. Loro li guardavi e li pensavi come coppia". Accantonate le incomprensionie Christian De Sica sono tornati a recitare insieme e l'attore 74enne ha confermato che la coppia sta lavorando al nuovo cinepanettone, in uscita a fine 2020: "Ci stiamo lavorando dall'anno scorso, e avrebbe dovuto ...

dreamingxx_ : @INLOVEWITHDS Ma anche quelli con Christian De Sica e Massimo Boldi. Adoro. - dalisky : Possiamo tranquillamente affermare che Valerio ed io siamo la nuova coppia Boldi/De Sica. Ovviamente io sono Massim… - pewmat : Seriamente nella mia top 9 rientrano Christian De Sica e Massimo Boldi, ma non rientrano Asap Rocky e Lindsay Lohan… -