Marco Vannini | l’intercettazione choc tra Federico Ciontoli e il nonno paterno | il video

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Nuovi elementi sull’omicidio didalle intercettazioni telefoniche nelle ore successive alla sua morte. Salvatore, padre di Antoniodi, chiama il nipote per fare previsioni economiche su un eventuale risarcimento danni da parte della famiglia. “Dovete umilmente prostrarvi ai piedi dei genitori diperché se questi si presentano e ricorrono come parte civile a tuo padre lo mettono col sedere sotto il marciapiedi”. Lo ha detto al telefono Salvatore, padre di Antoniononchédi. Sono i dettagli che emergono dalle intercettazioni telefoniche a neanche 48 ore dall’omicidio diche vi faremo sentire domenica a Le Iene dalle 21.15 su Italia1. Qui sopra trovate un’anticipazione.È il 19 maggio 2015 alle 17.58 Salvatorechiama il nipote e gli ...

