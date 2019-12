LIVE Sorteggio Europa League in DIRETTA | si comincia alle 13 00 | l’Inter pesca i bulgari

Leggi la notizia su oasport

(Di lunedì 16 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAh 13.35 Grazie per aver seguito con noi in questo pomeriggio i sorteggidell’. Buon proseguimento di giornata con le news di OA Sport h 13.34 Il riepilogo completo dei sedicesimi (andata 20/02/2020-ritorno 27/02/2020) Ajax-Getafe Arsenal-Olympiacos Basilea-APOEL Benfica-Shakhtar Donetsk Braga-Rangers Glasgow Celtic-Copenhagen Espanyol-Wolverhampton Gent-Roma​ Inter-Ludogorets Istanbul Basaksehir-Sporting LASK Linz-AZ Alkmaar Malmö-Wolfsburg Manchester United-Club Brugge Porto-Bayer Leverkusen Salisburgo-Eintracht Francoforte Siviglia-CFR Cluj h 13.32 Nel complesso è andata quindi piuttosto benesquadre italiane che hanno evitato i pericoli più grossi trovando due compagini ampiamente alla portata. Ai nerazzurri sono toccati idel Ludogorets, mentre ai giallorossi i belgi del Gent. Conte e i suoi ...

