Libia | Di Maio andrà a Tripoli per rafforzare i rapporti con al-Sarraj Ma la Turchia

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 dicembre 2019) A poche ore dal viaggio di Luigi Di, martedì, per un incontro con il primo ministro del Governo di Accordo Nazionale, Fayez al-, in cui il capo della Farnesina tenterà di accreditarsi nuovamente come suo partner privilegiato, continuano istretti tra il leader libico e il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan. Domenica il Sultano ha ricevuto per la seconda volta in meno di 20 giorni, a porte chiuse, il capo del governo sostenuto dalle Nazioni Unite, dopo quello del 27 novembre a Istanbul in cui i due avevano firmato un accordo di delimitazione marittima e uno di cooperazione nella sicurezza. E anche in quest’ultima occasione, Erdoğan ha ribadito che Ankara è pronta a fornire aiuti militari in caso di richiesta: “Proteggeremo i diritti dellae dellanel Mediterraneo orientale. Siamo più che pronti a dare il supporto necessario alla ...

