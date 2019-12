Legge sulla cittadinanza | violente proteste in India | diversi morti

Leggi la notizia su newsmondo

(Di lunedì 16 dicembre 2019)incontro ladi. Scontri in piazza tra manifestanti e forze dell’ordine.gli arresti e i. NUOVA DELHI () –incontro ladi. Nelle ultime ore migliaia di persone sono scese in piazza per manifestare il proprio dissenso al provvedimento approvato nei giorni scorsi dal premier Modi. I media locali parlano diarresti per gli scontri che si sono verificati tra i dimostranti e le forze dell’ordine. Ma il bilancio è molto grave. Le vittime sarebbero sei con un numero destinato ad aumentare visto che diverse persone sono state trasportate d’urgenza in ospedale con i medici che non hanno sciolto la prognosi. La protesta dei campus La maggior parte dei scontri sono stati registrati nei campus universitari. La protesta, infatti, è stata sponsorizzata ...

