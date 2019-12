La classifica dei migliori anni di questo decennio

Leggi la notizia su wired

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Certo, direte voi, è una valutazione puramente soggettiva: nello stesso anno una persona può aver coronato il suo sogno più sfrenato, oppure aver perso il suo adorato cane; aver trovato lavoro oppure averlo perso; aver avuto un figlio o essere stato lasciato dal partner. E avete ragione, ci mancherebbe: però gliche vanno dal 2010 al 2019 sono stati anzituttocondivisi, che hanno significato qualcosa di molto preciso per tutti noi. E quindi, senza dover per forza stabilire metriche di voto e chiamare in causa notai, cerchiamo di iniziare un dibattito su quali sono stati gli– e quali i peggiori – delche volge al termine. Non potrete che trovarvi d’accordo. Sede di Charlie Hebdo, qui prima della strage (foto: PIERRE VERDY/AFP via Getty Images) 10. Il 2015 L’anno peggiore dicoincide, casualmente oppure no, con la chiusura definitiva ...

SecretEagle7 : RT @LotitoClaudio: ANCORA ROMA DEI RECORD, ancora campioni de una classifica che nessuno pensava neanche esistesse. - nuages___ : 500 gg con questa meraviglia, con colui che è classificato quarto nella classifica dei migliori dancers del kpop a… - MgraziaT : RT @Noviolenzadonne: quasi 7 vittime di #pedofilia su 10 sono bambine. Il primo responsabile nelle statistiche è il padre, seguono in class… -