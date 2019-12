Ispezioni dal 2010 e Governo avvertito da febbraio | la difesa di Bankitalia su PopBari

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di lunedì 16 dicembre 2019) I timori di finire nel tritacarne politico come durante la Commissione d’inchiesta sulle banche. All’indomani del decreto di salvataggio per la Popolare di Bari licenziato domenica in tarda serata, Palazzo Koch esce con una nota lunga ben sette pagine per rispondere agli attacchi (prevenirne di ulteriori) sulla sua attività di vigilanza. Un resoconto di tutte le attività ispettive compiute dala oggi come tentativo di risposta a tono a chi, nella maggioranza, già si lascia andare a insinuazioni sull’operato della Banca d’Italia, memore del recente passato delle banche venete e le quattro del centro Italia. Il documento è lo stesso affrontato ieri in Consiglio dei ministri, letto dal premier Giuseppe Conte ai ministri prima di approvare il decreto di salvataggio. Per Luigi Di Maio bisogno comunque andare a fondo: “Su questa ...

